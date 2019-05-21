美法院裁定　特朗普會計師行須交財務報告

美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦法官梅塔（Amit Mehta）周一（20日）宣布，效力特朗普集團的會計公司瑪澤（Mazars LLP）須履行國會眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）發出的傳票，提交特朗普集團財務資訊。 這判決意味着，在民主黨與特朗普政府首次法庭對峙中，民主黨取得「勝利」。 這也是聯邦法院首次介入、有關國會在調查特朗普及其他生意事務時可走多遠的爭議。

法官駁斥特朗普的律師指，眾議院索取特朗普財務報告是沒有法律作用的說法，指憲法賦予國會權力調查總統。

瑪澤在這宗糾紛中避免選邊站，表示公司將遵守所有法律義務。它尚有7天時間去履行傳票。

白宮則有7天時間提出上訴。特朗普就判決接受記者訪問時表示，裁決是「瘋癲的」，而他會就此上訴。

由民主黨控制的眾議院，正對特朗普一些問題進行調查。當中包括他的報稅表、其位於華盛頓的酒店的政策決定，以及他的子女在華府獲得的「安全許可」（security clearance）。特朗普與國會對峙的情況在周一（20日）進一步擴大。他着白宮前法律顧問麥克加恩（Donald McGahn）拒絕履行另一個國會委員會發出的傳票，就「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）的調查作證。

（綜合報道）