加國代表團抵上海促釋放兩名公民　杜魯多：會繼續向北京施壓

中國外交部上周四（16日）證實，被中國以涉嫌危害中國國家安全拘留多時的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）已遭當局批准依法逮捕。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（21日）重申，會繼續向北京施壓；加國國會代表團亦抵達中國尋求釋放兩人。加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，曾多次要求與國務委員兼外長王毅會面，但未有回應，她批評中國迴避問題。

杜魯多承認加拿大與中國的關係處於困境，當局仍在外交方面努力與中方接觸。他批評中國採取更強硬行動，強調兩名公民是遭中國以政治原因拘留，加國將繼續堅持價值觀及原則。

與此同時，加拿大派出國會代表團到中國討論有關問題，尋求兩名加國公民獲釋。代表團由一個名為加中立法協會的團體帶領，周一抵達上海展開6日行程。

康明凱是加拿大前外交官，他自2018年12月起在中國遭扣留，斯帕弗則是一名商人，加拿大外交部此前強烈譴責有關的拘捕行動。

加拿大和中國關係因華為副董事長孟晚舟於溫哥華被捕，並可能引渡到美國而陷入僵局。外界普遍認為康明凱及斯帕弗在華被拘禁與華為事件有關，除了他們，還有另外兩名加國公民涉嫌在中國販毒而被判死刑。

（綜合報道）