美媒：美擬將5中國監控設備製造商列入黑名單

彭博社周三（22日）引述知情人士報道，指美國政府考慮將最多5間中國監控設備製造商列入黑名單，並切斷對它們的技術供應。

報道引述知情人士指出，美國政府審議是否將監控設備製造商海康威視（Hikvision）、浙江大華技術，以及數間相關企業列入黑名單，限制它們購買美國零部件或軟件。知情人士續指，特朗普政府關注這些企業在協助北京政府監控新疆維吾爾族人的角色；另外，當局也關注海康威視和浙江大華技術的鏡頭擁有面容辨識能力，或可用於間諜行動。

報道引述知情人士指出，由於目前正處於與中國商討貿易協議的敏感時刻，美國政府暫時不會採取行動。報道指，暫時未知這些公司會否與華為一樣，被美國列入「實體清單」（Entities List），禁止在未獲許可證下與美國企業做生意。

《紐約時報》周二（21日）引述知情人士指，特朗普政府正考慮將海康威視列入黑名單。海康威視周三（22日）上午發聲明說，已注意到報道，公司從未在新疆做過任何不恰當的行為，從未侵犯人權，期望得到公平、公正的對待。

（彭博社）