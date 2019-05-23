【華為被禁】Panasonic將暫停向華為供應部分零件

美國封殺華為的效應持續擴大，在Google聲明終止支援華為手機後，日本Panasonic周四（23日）表示，為遵守華府禁止向華為出售零部件的命令，將暫停向華為供應部分零件。

Panasonic繼各歐美大廠後，周四（23日）宣布將暫停向華為供應部分零件。分析相信，Panasonic的決定主要影響華為智能電話手機的零件，華為與超過80家日本企業有交易，當中包括Sony及東芝等，暫未知其他日本企業會否跟隨Panasonic的決定。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）引述Panasonic一位代表指出，Panasonic在出口禁令中受影響的產品有限，幾乎不會對收入造成任何衝擊，公司將研究其他產品是否會受到美國商務部發布的出口禁令影響。

美國商務部上周四（16日）將華為列入黑名單後引發連鎖反應，Google等多家企業已暫停向華為提供軟件及貨品；美國商務部周一（20日）發出臨時許可證延遲禁令90天。臨時許可證有效期至2019年8月19日，以便在華為及各方完成相關軟件更新及履行原本合約。

日本電訊商KDDI和軟銀公司（Softbank）周三（22日）已宣布，由於無法確保安全性和便利等，決定推遲或停止推出華為智能手機。英國最大電訊商EE及英國Vodafone亦有此打算。

（綜合報道）