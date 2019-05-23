技術封鎖後又實施經濟制裁　美制裁13中國企業和個人

中美貿易戰近來再次升級，美國提升對華2000億美元商品的徵稅比例，中國也對此作出反擊。在此背景下，美國對中國進行技術封鎖和經濟制裁，多重施壓中國。

特朗普政府對中國進行極限施壓。（視覺中國）

經濟制裁

美國國務院國際安全與防擴散局5月22日宣布對13個中國企業及個人實施制裁，聲明要求任何美國政府部門不得向這些企業或個人採購任何服務、產品、技術，不得與這些人員訂立任何服務、產品、技術採購合同，不得向這些企業與人員提供任何協助，暫停授予這些人員現有的所有許可。制裁已於5月14日生效，為期兩年。

美國國務院5月22日在《聯邦紀事》上正式公布了對多國企業和個人實施制裁的聲明，其中包括13個中國實體及個人、1個伊朗實體、3個俄羅斯實體、5個敘利亞實體。

上述實體與個人被指違反《伊朗、朝鮮和敘利亞防擴散法案》，向伊朗、敘利亞、朝鮮轉移軍品管控清單上的物品、技術或服務或從伊朗、敘利亞、朝鮮採購軍品管控清單上的物品、技術或服務。

其中，13個中國實體及個人包括：

·北京旭潤科技公司及其任何繼承人、分支機構、子公司

·劉寶霞（音譯）

·普威視科技服務公司及其任何繼承人、分支機構、子公司

·江蘇天元金屬粉末有限公司及其任何繼承人、分支機構、子公司

·李方為（音譯）

·戎邦光電設備公司及其任何繼承人、分支機構、子公司

·阮潤嶺（音譯）

·上海丙至國際貿易公司及其任何繼承人、分支機構、子公司

·中國科技碳石墨製造總公司（大連）及其任何繼承人、分支機構、子公司

·浙江兆晨科技股份有限公司及其任何繼承人、分支機構、子公司

·T-Rubber Co. Ltd（China）及其任何繼承人、分支機構、子公司

·武漢三江進出口公司及其任何繼承人、分支機構、子公司

·Yenben Yansong Zaojiu Co Ltd（China）及其任何繼承人、分支機構、子公司

技術封鎖

除了對中國公司進行經濟制裁，美國之前還對中國公司進行技術封鎖。特朗普（Donald Trump）政府將華為以及它68個子公司列入貿易黑名單，嚴格限制其從美國獲取核心技術。

美國商務部5月16日正式把華為技術有限公司以及其68家關聯企業列入出口管制「實體清單」。這68家公司分布在至少20多個國家。美國彭博社5月16日報道稱，特朗普政府封殺中國電信企業華為公司，是旨在遏制中國崛起戰略的一部分，這可能給世界其他地區帶來災難性的後果。美國的禁令也使得一些英國和日本的公司相繼宣布停止與華為的合作。

此外，據美國媒體爆料，美國還計劃將另外5家中國公司列入黑名單，包括海康威視和大華股份有線公司。

外界擔心中美貿易戰會演變為科技戰。中國騰訊公司的首席執行官馬化騰表示，時刻關注貿易戰是否會演變成科技戰。