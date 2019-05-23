印尼示威最少7死　「假新聞」煽動排華情緒

印尼大選結束後，有示威者不滿總統佐科維多多（Joko Widodo）連任，首都雅加達周三（22日）起爆發騷亂，造成最少7人死亡，200多人受傷。當地不斷傳出假新聞，指有「中國的秘密士兵」參與鎮壓民眾，試圖煽動排華情緒。

美聯社引述印尼警方發言人伊克巴勒（Muhammad Iqbal）表示，確認最少7人在示威中死亡，另數百人被捕。當局表示曾出動水炮、橡膠子彈和催淚氣體對付示威者，但否認有使用實彈。

警方指，雅加達的騷亂並非自發，而是有計劃的活動；很多被捕的人士都是來自雅加達以外的地區。報道引述印尼警察總長尤旺諾（Argo Yuwono）稱，在部分被捕者身上找到裝有25萬至50萬印尼盾（約132港元至265港元）的信封，價值高於雅加達一日的最低工資約9美元（約70港元）。

路透社報道指，當地的WhatsApp上流傳一些經改動的短片，並有信息呼籲民眾使用暴力抗議選舉結果。報道指，有影片顯示一批警察包圍當地一間清真寺，但附有文字簡介，聲稱這批警察是中國人假扮，想襲擊穆斯林。另有一張照顯示參與清場的印尼防暴軍警，但他們卻被指是來自中國的秘密軍人。

當局出動約5.8萬名軍警在雅加達全城戒備，同時限制在Twitter和Facebook等上載照片和影片。印尼1998年曾經發生大規模排華暴力浪潮。

（路透社／美聯社）