美媒：特朗普擬再將5家華企列入黑名單

中美貿易談判陷入僵局之際，美國將中國科技巨頭華為列入黑名單，限制其獲得美國技術。與此同時，美國還考慮將另外5家公司列入黑名單。美媒則披露5家公司的名字。

彭博社5月23日報道稱，美國正在考慮將曠視科技、浙江大華、海康威視和另外兩家公司列入「黑名單」。另有一名消息人士稱，另外兩家公司是美亞柏科和科大訊飛。

上述消息人士還說，可能會有更多的中國公司被列入「實體清單」。美國公司在沒有特別許可證的情況下，不可向「清單」中的公司出售美國技術。

這些消息人士還說，特朗普政府對這些公司幫助北京壓迫中國西部的維吾爾人感到擔憂。他們還擔心海康威視和大華的攝像頭會被用於間諜目的。

早在21日的時候，美國媒體就爆料稱，美國正考慮將5家中國公司列入同華為一樣的黑名單，但是當時媒體只披露了兩家公司的名字，海康威視和浙江大華。

針對相關報道，海康威視、曠視科技以及科大訊飛都回應說，希望得到美國政府公開、公正的對待。科大訊飛還表示，科大訊飛已有針對極端情況的應對措施和替代方案，即使極端情況發生也不會對科大訊飛的日常經營產生重大影響。

針對美國政府封殺中國企業的舉動，中國商務部表示，對於美方的有關措施，中方已經提出嚴正交涉。

（彭博社）