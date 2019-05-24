北約警告俄羅斯　勿發動網絡攻擊干預歐洲議會選舉

歐洲議會選舉周四（23日）率先於英國和荷蘭展開。北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）同日警告俄羅斯和其他潛在敵人，西方軍事同盟北約已經準備好用一切手段來回應網路攻擊，促不要干預選舉。

斯托爾滕貝格與英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）在倫敦召開聯合記者會。前者表示，「為了充分發揮阻嚇作用，必須讓潛在攻擊者明白，我們在網路空間受到攻擊時，不會局限於在網路空間回擊。」

侯俊偉表示，過去18個月，英國國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre，NCSC）與北約16個成員國共享有關俄羅斯惡意活動的詳細情報。他指控俄羅斯「代理人」於2014年，試圖干預烏克蘭投票系統，並延遲總統大選最終結果出爐。他說：「近期事件顯示，我們的對手認為，民主選舉是開放社會的關鍵弱點。」

斯托爾滕貝格和侯俊偉拒絕明言北約可能會採取什麼動作回擊。俄羅斯仍視北約這冷戰時期軍事同盟為頭號國家安全威脅。西方盟友指控俄羅斯試圖影響2016年美國總統大選結果，並利用網路科技破壞烏克蘭的基礎設施。莫斯科否認相關指控。

（綜合報道）