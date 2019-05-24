「美國塔利班」服刑17年後提早獲釋　特朗普：不喜歡

有「美國塔利班」之稱的38歲男子林德（John Walker Lindh）因向恐怖份子塔利班（Taliban）提供支援而被判入獄20年。林德服刑17年後因良好行為而於周四（23日）提早獲釋，離開聯邦監獄，惟之後仍需受到嚴密監管。總統特朗普和蓬佩奧（Mike Pompeo）均質疑提早釋放林德的決定。

林德離開位於印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的聯邦監獄。他出獄後，仍需受到政府的嚴密監管。根據聯邦法官所設的限制，林德的互聯網設備必須設有監控軟件，網上通訊必須以英語進行，須接受精神健康輔導，禁止擁有或查閱極端主義內容，並不能擁有護照和離開美國。

《外交政策》（Foreign Policy）雜誌曾引述全國反恐中心（National Counterterrorism Center）報告指，林德仍繼續提倡在全球發動聖戰，並書寫和翻譯暴力極端主義的文本。

特朗普坦言不喜歡林德獲釋，形容對方並沒有放棄其恐怖主義的宣言。他指，問過律師有沒有方法可以阻止林德獲釋，但獲告知沒有方法可行。他強調美國會對林德作嚴密監控。蓬佩奧也形容提早釋放林德的決定「無法解釋和不合情理」，呼籲重新檢視監獄制度政策。

有「美國塔利班」之稱的38歲男子林德（John Walker Lindh）服刑17年後因良好行為而於周四（23日）提早獲釋，離開聯邦監獄。（美聯社）

林德年輕時看過電影《黑潮麥爾坎》（Malcolm X）之後成為信伊斯蘭教徒，最終前往巴基斯坦和阿富汗加入塔利班，曾與蓋達組織（al-Qaeda）領袖拉登（Osama bin Laden）見面。2001年9月11日，蓋達組織對美國發動恐怖襲擊，當時林德正與塔利班一起。

911恐怖襲擊後，美國入侵阿富汗，之後捕獲當時年僅20歲的林德。美國原指控林德合謀殺害中情局特工，但林德否認。2002年，他承認向塔利班提供支援，被判監20年。

（路透社／美聯社）