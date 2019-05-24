美擬對貨幣競貶國家出口產品　徵反補貼稅

美國商務部周四（23日）稱建議推出新例，對那些壓低本國貨幣兌美元匯率的國家的產品徵收反補貼稅（anti-subsidy duties）。此舉可能對導致中國出口美國產品面對更高的徵稅，也顯示美國進一步加劇其對全球貿易規則的攻擊。 其他有可能面對同一命運的，包括日本、韓國、印度、德國及瑞士。

美國《聯邦公報》（Federal Register）周四（23日）日發佈通告，指新例將容許美國公司尋求對被指從事貨幣競貶國家的產品，徵收反補貼稅。迄今暫未有國家符合其準則，但部門亦會通過聚焦「低估」貨幣匯率來設立一個更廣泛的標準。財政部會決定是否有別國貨幣幣值被低估，而商務部則會負責實際徵稅。商務部在通告特別提及，有關舉措不是針對獨立的央行或貨幣監管機構導致匯率波動的、正常貨幣及相關信貨政策。

包括中國在內，這些國家都已被列入該部門半年度貨幣政策報告的「監察名單」。商務部指它們都有介入貨幣市場、全球經常賬戶盈餘高，以及雙邊貿易順差高。部門表示，其擬議規則將修改正常的反補貼稅程序，以納入貨幣低估的新標準。

部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中表示，「這項改變讓外國出口商注意到，商務部可抵銷對美國業界構成傷害的補貼。外國將不能利用貨幣政策讓美國勞工和企業處於劣勢。」

羅斯說，這是朝着兌現美國總統特朗普針對不公平貨幣行為的競選承諾。

（路透社／彭博社）