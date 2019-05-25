法國里昂麵包店遭炸彈襲擊　13人受傷

法國里昂（Lyon）周五（24日）發生爆炸，一間麵包店門外疑遭人放置炸彈並引爆，導致13人受傷。當中11人送院，所幸無人生命受威脅。法國警方正追查疑犯下落。司法部在案發數小時後，就事件涉及「恐怖主義陰謀」進行全國調查。

事發於當地時間周五下午5時30分（香港時間周五晚上11時30分），爆炸地點位於里昂市購物區。受襲店鋪是知名麵包連鎖店Brioche Dorée的其中一間分店。

里昂市一名檢察官發言人對美國有線新聞網絡（CNN）表示，調查人員相信爆炸式由一個郵包炸彈引起，內有螺絲。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）事後不久將事件定義為「襲擊」，並在Twitter推文對傷者和家屬致以慰問。

法國警方稱，一名蒙面以及戴太陽眼鏡男子事發前在麵包店外放下1個手提袋，過程被閉路攝錄鏡頭拍下。有目擊者指他年約30歲，騎着爬山單車抵達案發現場。警方指疑犯是一歐洲人或是北非男子。

↓↓↓法國警方發布閉路電視影片截圖中疑犯的樣貌。

[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’attentat.

Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d — Police nationale (@PoliceNationale) May 24, 2019

（法國24電視台／有線新聞網絡）