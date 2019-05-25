美因應伊朗威脅　向中東增兵1,500　直接軍售沙特

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（24日）公布，美國將向中東增兵約1,500人，針對伊朗提升防禦能力。當中包括操作導彈防禦系統、空中監視、從事加強防禦的工程師，還有一個戰鬥機中隊。 他同日觸動一在聯邦法例項下罕有被啟動條文，宣布緊急狀態聲明，以繞過國會直接對中東盟友售武。

特朗普在起程前往日本前表示：「我們想在中東有獲得保障。我們將派遣人數相較少的軍隊、主要是（用於）保護。」

這次增兵相對於美國派駐埃及與阿富汗等地的約7萬美軍而言，規模的確小。這1500人中，有600人已在中東駐守，他們都是操作愛國者導彈的美軍。他們駐守期料會延長。

他亦以伊朗產生的威脅為由，宣布一項緊急狀態聲明，這樣政府將可在不需國會批准的情況下，向沙特阿拉伯、阿聯酋及其他國家售賣軍備。

美國代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）在香港時間周六凌晨1時發聲明稱，五角大樓已就派兵計劃通知國會，這批美軍將被派駐中東，目的是「因為伊朗軍隊構成持續的威脅，包括伊朗革名衛隊（IRGC）以及其代理人。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五證實，政府繞過國會，向沙特、阿聯酋和約旦出售價值70億美元的武器。特朗普此舉，被指是在《武器出口管制法》（Arms Export Control Act，AECA）走法律罅。