【特朗普訪日】美國總統啟程　料傍晚抵羽田機場

美國總統特朗普（Donald Trump）與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）已搭乘空軍一號專機啟程訪問日本，特朗普將成為日本令和時代第一位到訪的外國元首。這是他就任美國總統後第二次訪問日本。 兩人周六（25日）傍晚抵達東京羽田機場，下榻鄰近皇宮的PALACE酒店。

他在在專機上推文：特朗普在推文中寫道：「離開白宮而我已身在空軍一號，與第一夫人前往日本。代表美國的我，期待與日皇見面。我亦將與我的朋友、（日本）首相安倍晉三討論貿易及軍事問題。」

日本相當重視特朗普訪問期間的保安，東京警視廳從全國調集約2.5萬名警察執行保安工作，把當地保安加強至規模最大的警戒狀態。

Departed the @WhiteHouse and am now on Air Force One with the First Lady heading to Japan and looking forward to honoring, on behalf of the United States, His Majesty, the Emperor of Japan. I will also be discussing Trade and Military with my friend, Prime Minister @AbeShinzo. pic.twitter.com/uwEjQNbEXE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2019

特朗普訪日行程：

周六（25日）傍晚抵達日本，在下榻的酒店出席日美兩國財界領袖會議，並發表講話。



周日（26日）上午去千葉縣與安倍晉三打高爾夫。傍晚去日本國技館看相撲比賽。晚上與安倍在居酒屋晚餐。他觀看相撲比賽時會坐在土俵右側，而不是坐在2樓一座封閉包廂；兩人不是席地而坐，而是坐在椅子上。據說此舉引起相撲保守派不滿。

周一（27日）上午前往皇宮覲見德仁天皇，然後與安倍在迎賓館舉行正式會談。傳聞由於兩國在一些事情上有意見分歧，他們將不發表聯合聲明。他下午會見被朝鮮綁架的日本人的家屬。他晚上出席在皇宮內的宮殿內舉行的晚宴。



周二（28日）在日本海上自衛隊橫須賀基地與安倍晉三共同登上出雲級護衛艦加賀號，下午起程回國。

（綜合報道）