【歐洲議會選舉】多國綠黨取得佳績　反映遏止全球暖化熱望

歐洲議會選舉周日（26日）結束，投票率高達到50.5%，創下20年來新高。初步結果顯示，雖然親歐陣營成功保着議會三分之二的議席，但部分票落入極右民粹政黨手中；多國綠黨成績也優異，得票率達到雙位數字，情況在反映區內年輕選民盼望以選票推動當權者應對全球暖化問題。

在歐洲議會751席中，兩大傳統黨團之一、中間偏右歐洲人民黨（EPP）預料取得180席，遠低於上屆的216席；至於中間偏左的社會民主進步聯盟（Socialists and Democrats）預料取得152席，損失33席。情況反映親歐陣營未來需要與其他細小政團合作，或令歐盟將來在重大決策上，更難取得統一立場。

在法國、意大利、匈牙利及波蘭，預料由極右政黨勝出。票站調查顯示，由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的國民聯盟（National Rally）以約24%得票率領先；意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的聯盟黨（League）亦以27%至31%得票率領先。法新社報道指，數個民粹主義、疑歐派和右翼政黨將拿下超過150席。

這次選舉中，多國的綠黨的得票率取得雙位數字。《衛報》報道，預料綠黨能在今屆選舉中取得約70席，較2014年多約20席。在德國，綠黨取兩成得票率，躍升成為當地第二大黨，壓過總理默克爾（Angela Merkel）的執政盟友社民黨（SPD）；法國綠黨得票率將達到12%，高於上屆的8.9%。綠黨表現強勁，或反映年輕選民要求歐洲採取更多行動遏止全球暖化。

（綜合報道）