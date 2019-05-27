【特朗普訪日】美總統大讚德仁英文好　共晉法國餐

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）周一（27日）到皇居，與日皇德仁和皇后雅子會面。期間日皇夫婦全程運用英語，特朗普盛讚德仁英語能力非常好，更反問他是從哪裏學的。

日本宮內廳官員表示，會談時間約15分鐘，全程使用英語交談。話題圍繞明仁讓位、日美交流和特朗普觀看的相撲比賽等三大類別。特朗普並向德仁表示敬意和問題上皇明仁夫婦，雙方互送禮品。

特朗普表示，對於在德仁即位後能成為首名獲邀來訪的國賓感到非常光榮；德仁亦表示歡迎特朗普來訪，感到非常高興。

特朗普大讚德仁英語能力非常好，問他從哪裏學英文。德仁回應稱自己曾在英國牛津大學留學，也曾到訪美國同學的家，並介紹雅子畢業於美國哈佛大學。雅子與梅拉尼婭談到兒童教育、體育和青少年等問題，期間並不需要傳譯人員。

據日本宮內廳介紹，特朗普夫婦向德仁贈送了一部中提琴，向皇后贈送一枝用哈佛大學樹木製成的筆。德仁夫婦向特朗普贈送一個深藍色圓錐形的裝飾用瓷瓶，梅拉尼婭則收到一個以金箔裝飾的盒子。

特朗普訪日：日皇德仁與皇后雅子在東京皇居接見到訪的美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭。（美聯社）

晚上約7時30分，德仁夫婦與特朗普夫婦在皇居享用晚宴，同場的還有日本首相安倍晉三夫婦。德仁在晚宴開始時致辭，提及上皇明仁一直悼念二戰戰歿者，強調日美關係是建築於很多人的犧牲和努力之上，並指兩國國民將希望進一歲為世界和平作出貢獻。

根據白宮提供的餐單，菜式包括法式清湯、蕃茄醬鰈魚、烤牛肋骨和沙律，以及由蜜瓜和提子製成的甜品。日本皇室交響樂團在晚宴場地伴奏。

（綜合報道）