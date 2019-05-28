伊朗外長：最高領袖哈梅內伊勒令禁止發展核武

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周一（27日）在Twitter表示，該國無意發展核武，最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已就此發出命令。美國總統特朗普同日表示，如伊朗願意，華府也願與之對話，並可能與伊朗達成協議。

Ayatollah @khamenei_ir long ago said we're not seeking nuclear weapons—by issuing a fatwa (edict) banning them.#B_Team's #EconomicTerrorism is hurting the Iranian people & causing tension in the region. Actions—not words—will show whether or not that's @realDonaldTrump's intent — Javad Zarif (@JZarif) May 27, 2019

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在Twitter強調，哈梅內伊很早前已表明，伊朗無意發展核武，而且禁止發展計劃。他批評美國的政策令到伊朗人民受苦，區內局勢緊張。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）上周六（25日）表示，在2004年擔任伊朗核問題高級談判代表時，曾向哈梅內伊提出公投的建議，獲得批准。不過公投最終沒有舉行，哈梅內伊認為，雖然過去沒有公投，但這樣的投票「可以隨時解決」問題。

美國總統特朗普周一與日本首相安倍晉三會談時表示，已從安倍晉三方面聽到關於日本與伊朗的首腦會談計劃，知道日本與伊朗的領導層關係良好，如伊朗願意，華府也願與之對話。

（綜合報道）