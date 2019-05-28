日本川崎持刀襲擊　疑兇動手前高呼：「我要殺了你」

日本神奈川縣川崎市登戶站附近周二（28日）早上發生持刀襲擊事件，一名11歲女學生及一名39歲男子傷重死亡，連同自殘身亡的疑犯在內，事件一共造成3人喪生。有目擊者指疑兇在襲擊前高叫「我要殺了你」，結果令平靜的住宅區濺血。

事發於當地時間周二早上大約7時45分，位於川崎市登戶第一公園附近，一批明愛小學的學生準備上校車時，遭一名身穿黑色服裝的男子雙手持刀襲擊，多人走避不及受傷。校巴司機見狀下車追趕疑兇，對方逃跑數十米後突然用刀自殘。

警方在現場附近草叢發現兩把染血的刀，並在疑兇身上發現一張保健證，資料顯示疑兇是住在川崎市內麻生區的51歲男子。

日本神奈川縣川崎市周二（28日）早上發生持刀襲擊事件，導致最少2死十多人傷。消防和救護部門在現場架起帳篷為傷者進行急救。（美聯社）

案發現場為住宅區，事發後有家長着急地尋找兒女的蹤影，亦有小學生一臉驚恐留在原地。一名趕到現場的父親指，6歲女兒的衣服和書包被沾滿血，雖然她沒有生命危險，但至今都無法說話。

有民眾對於這宗悲劇感到憤慨，指登戶是個和平地區，沒想到會發生這樣事件。另外又有民眾表示，看到血濺的場面，令人雙腳發抖。

明愛小學校長得知有多名學生和家長遇襲受傷後，即時宣布停課，並會在黃昏時間與家長開會，之後再舉行記者會。

日本神奈川縣川崎市周二（28日）發生持刀襲擊事件後，多名學生受傷的明愛小學隨即宣布停課。學生在家長陪同下離開學校。（美聯社）

事件發生後，當時在海上自衛隊橫須賀基地訪問的美國總統特朗普（Donald Trump）表示，自己和第一夫人向受害者表達慰問，又指美國國民會與日本民眾並肩。而首相安倍晉三對有兒童遇襲一事表達強烈憤怒，並下令相關政府部門研究學生上下課時的安全對策。

一名目擊者向傳媒形容襲擊事件，現場消息指疑兇雙手持刀，並高叫「我要殺了你」。連同疑兇在內，事件導致最少3人死亡。（美聯社）

（綜合報道）