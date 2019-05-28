【華為被禁】華為包裹疑被故意運美　FedEx微博發文道歉

路透社周二（28日）報道，華為近日發現有多個內部郵寄的包裹被聯邦快遞（FedEx）轉送至美國。華為表示包裹內容均是文件，現正檢討與FedEx合作關係。 聯邦快遞中國微博同日稍後時間發布聲明，對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉。

報道引述華為消息稱，FedEx把兩件自日本寄送中國的包裹轉運至美國，並試圖把兩件由越南寄往亞洲辦公室的包裹轉送到美國。華為提供FedEx的貨件追蹤資料圖，並稱包裹內容均是文件，而非技術產品。

根據華為提供的資料，兩件來自日本的包裹分別在5月19及20日寄出前往中國，但在23日卻因不明理由抵達了美國田納西州的孟菲斯（Memphis）。

華為稱是自日本郵寄一方的通知才得悉事件。華為對事件感到驚訝及擔憂，現正檢討與FedEx合作關係。

美國把華為列入貿易黑名單，並宣稱華為帶來安全威脅，事件令人懷疑兩者關係，但路透社報道稱，未能判斷事件與中美貿易磨擦或華為被封殺事件有關。

FedEx發言人多納休（Maury Donahue）回應指出，這4個包裹是因為誤寄才轉送美國，只是個別事件。發言人稱已與客戶直接聯絡，確保包裹送抵目的地，同時強調並非受到第三方要求改變寄送地點。

聯邦快遞中國在公司微博帳戶發文道歉。（聯邦快遞微博截圖）

聯邦快遞中國在公司微博帳戶發文澄清傳聞。（聯邦快遞微博截圖）

聯邦快遞聲明全文。（聯邦快遞微博截圖）

（綜合報道）