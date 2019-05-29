華為在美提訴訟　斥特朗普政府禁令是暴政

特朗普政府日前對中國公司華為實施了雙重禁令，一方面禁止華為產品進入美國市場，另一方面限制華為獲得美國技術。在華為遭美國連續施壓的背景下，華為也對美國方面做出了回擊。

美國2018年夏季通過了2019年的《國防授權法案》，該法案對華為的設備實施了廣泛的限制。據華為公司最新消息，華為已提起訴訟並將於2019年5月28日提出簡易判決動議。

華為發布公司首席法務官宋柳平周一（27日）的相關聲明，指公司已提起出訴訟，並將於周二（28日）提出簡易判決動議，要求法院宣布該法案違憲。該禁令是典型的剝奪公權法案，違反了正當程序。

聲明又指，該法案直接判定華為有罪，對華為施加了大量限制措施，其目的顯而易見，就是將華為趕出美國市場。這是「用立法代替審判」的暴政，是美國憲法明確禁止的。希望美國法院能和處理以前的剝奪公權條款和違反正當程序案件一樣，宣布華為禁令違憲並禁止執行。

這一聲明也發表在美國《華爾街日報》等媒體上。

華為2019年3月也曾起訴過美國政府。3月7日，華為宣布起訴美國政府。華為輪值董事長郭平表示，美國政府一直污衊華為是威脅，還攻擊華為的服務器，竊取郵件和源代碼，而且從來沒有提供任何證據支撐其關於華為是網絡安全威脅的指控。他指華為正準備起訴美國。

5月初，中美貿易談判陷入僵局，未能達成協議，貿易戰再次升級。美國提升了對華2,000億美元商品的徵稅比例，同時還着手對另外3,000多億美元的中國商品徵稅，中國也做出回擊，提升對美600億美元商品的徵稅比例。

為了加大對中國施壓力度，美國對中國科技巨頭華為下手，對其實施雙重禁令。