【華為被禁】蓬佩奧訪問德國　促增加軍費開支並封殺華為

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五（31日）抵達德國，展開為期5日的歐洲訪問行程，預計他將促請柏林增加軍費開支，並呼籲封殺華為，也會要求對方重新考慮與俄羅斯合作的北溪二號（Nordstream 2）天然氣管道工程。

蓬佩奧將會在德國逗留半日，期間與外長馬斯（Heiko Maas）和總理默克爾（Angela Merkel）會面。他啟程赴柏林前向記者表示，德國需要在達到北約軍費開支承諾上做更多，提到總統特朗普對此不滿，強調德國是歐盟內重要和強大的經濟體，需要對方積極參與保衛歐洲。他也指，將會在歐洲各站提及華為問題。

美國和德國在伊朗問題上有分歧，導致蓬佩奧原定5月初的訪問行程要押後。他指出，伊朗5月在阿聯酋對開海域襲擊4艘運油輪，目的是要提高石油價格。德國高級外界官上周在德黑蘭出席會議，試圖挽救核協議。默克爾發言人指，會向蓬佩奧強調必須以和平方式解決伊朗問題。

外界預計蓬佩奧亦會要求德國重新考慮北溪二號天然氣管道工程。惟德國已表明，會繼續參與工程。北溪工程容許俄羅斯繞過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，特朗普已警告有份投資工程的西方企業或會面臨制裁。

蓬佩奧之後會轉到瑞士，與外長卡西（Ignazio Cassi）會面，並於蒙特勒（Montreux）與歐美官員和商界領袖出席比爾德貝赫（Bilderberg）會議。蓬佩奧其後會訪問荷蘭和英國。

（路透社／美聯社）