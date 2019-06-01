【泰國大選】巴育下周勢連任總理　推介《動物農莊》惹爭議

泰國國會將在下周三（6月5日）舉行總理選舉，外界預料現任總理巴育（Prayut Chanocha）可以連任，但目前他仍就組閣問題與其他黨派談判中。 巴育近來又向民眾推介英國小說《動物農莊》，但引發爭議。

巴育在公民力量黨（Palang Pracharat party）陣營的支持下參與大選，該黨在下議院取得115席，加上盟友的議席後，約有200席，不及對手為泰黨（Pheu Thai Party）及盟友合共取得的近250席。但因為泰國上議院250席由軍方委任，預料會支持巴育，令他可以繼續當選總理。

但泰國媒體《曼谷郵報》報道，公民力量黨須與其他政黨如民主黨結成聯盟組閣，目前雙方仍在就新內閣的部分職位談判，未知組閣後是否能夠有穩定政局。

1945年出版的《動物農莊》，講述一群農莊內的動物群起反對人類的管治，希望建立平等的動物王國，但之後卻發現新王國也不平等。

巴育推薦《動物農莊》惹爭議

在大選之外，總理巴育近日透過發言人向民眾推介英國作家奧威爾（George Orwell）名著《動物農莊》（Animal Farm），在當地引發爭議。巴育的發言人指，總理認為《動物農莊》內容發人深省，可以從中學習做人道理。

但在野黨領袖、未來前進黨（Future Forward Party）黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）則引用書中名言「所有動物皆平等，但有動物比其他動物更平等」，以此抨擊掌權者緊握權力不放，又指「新未來黨不會讓任何人比其他人更平等。」

1945年出版的《動物農莊》，獲評為政治寓言，內容講述一群農莊內的動物群起反對人類的管治，希望建立平等的動物王國，但之後卻發現新王國也不平等。

（中央社 / 泰國世界日報）