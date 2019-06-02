美說唱歌手Valee Taylor將愛犬染色　每行一步都留下「血腳印」

美國芝加哥說唱歌手Valee Taylor上周一（5月27日）上載影片，將其剛剛完成染色的芝娃娃犬帶到戶外地方。 渾身披毛通紅的小狗影片，立刻引發網友熱烈討論。不過出Valee Taylor堅持自己的立場，沒將Instagram及Twitter上的影片撤下。

泰勒上周一於個人社交網絡帳戶中上載一段影片，影片說明是「牠準備好出發了」（he reddi 2 go.）影片一開始，鏡頭對着一隻全身血紅色的動物背部。從背影看來網民也許難以想到「牠」本應是一隻可愛的芝娃娃。

片中的小狗看來跟其活潑好動的同類有點不一樣。牠步伐有點不穩或是緩慢，而且牠每走一步，後方地上都留下淺紅色的腳印。牠至少兩次想坐下來卻又不能坐，看着鏡頭的表情有點不知所措的感覺。

Valee Taylor將影片上載後，已累積逾一千萬觀看次數。有人在下方留言說「這是可怕。」這留言獲得數千人讚好。直接留言批評者也有不少，有人指這位明星虐畜、更叫Valee Taylor試試將自己染成這樣。有網民呼籲報案，在留言中標籤善待動物組織（PETA），甚至是美國聯邦調查局（FBI）及美國中央情報局（CIA）。

有網民亦批評Valee Taylor在炎熱的天氣下，讓狗兒走在瀝青路面：「看來地面對牠太熱了，牠嘗試坐下但屁股被燙。你看不到的嗎？」對於他們的說法，泰勒上周二（28日）回覆說，「這是可食用的素食染料……沒化學物質。這裏天氣華氏60度（攝氏約15度），不熱，但你們都很狂野。」儘管影片引起不少爭議，Valee Taylor繼續讓它留在社交網絡帳戶上。

（人物／xxlmag.com）