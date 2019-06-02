日本橫濱八景島列車逆向行駛14傷

前往日本知名觀光景點「橫濱八景島海島樂園」的沿海單軌電車線，周六（6月1日）晚上發生營運30年來首次逆向行駛意外。 日本媒體此前報道意外中至少20人受傷，其中2人重傷，其後已修正為14人傷，但當有人盆骨骨折。負責營運的鐵道公司社長三上章彥就事件導致這麼多人受傷而道歉。 出事列車前2天曾接受檢查，當時並無異常。

發生意外的海濱線（Seaside Line）列車來往橫濱市磯子區與金澤區之間，它周六（6月1日）晚上8時15分從新杉田站出發前往並木中央站，突然逆向行駛約25米，直到撞上「止衝擋」（防止列車行駛超過軌道末端而出軌的設備）後才停止。

警方表示，車上30名乘客有14人受傷，包括從20多歲到80多歲的男女。他們都是跌倒受傷，其中有人盆骨骨折。

根據目前調查顯示，事發時列車門一關閉，列車馬上就開始逆向行駛。警方正就系統是否異常進一步調查事故原因。

公司指出，列車由控制中心負責監控，意外發生時有3人正在監控它；不過他們沒注意到列車逆向行駛，僅掌握到列車因撞擊而異常停車。

意外發生後，救援人員及列車職員等接報到場。（全日本新聞網影片截圖）

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海濱線1989年通車，是連結新杉田站與金澤八景站的區間列車，全長10.8公里，沿線有橫濱八景島海島樂園、橫濱市立大學附屬醫院等。

海濱線1994年開始引進無人駕駛系統。這是它營運30年來第一次發生列車逆向行駛意外。

日本政府運輸安全委員會周日早上前往現場調查意外原因，下午2時再繼續。營運公司表示，它何時可恢復運作，將基於委員會調查結果來做判斷。

海濱線預計兩天內全日關閉，目前還不清楚它是否可以在兩天內運行。有關方面動用5輛巴士車接載乘客。

（中央社／朝日新聞／東京新聞）