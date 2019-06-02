【有片】威尼斯郵輪失控撞向碼頭觀光船　旅客狂奔逃難4受傷

意大利威尼斯（Venice）周日（2日）發生驚險意外，有一艘大郵輪失控撞向碼頭，並撞到前方一艘名為米開朗基羅號（Michelangelo）的觀光船。不少旅客要奔跑逃難，事件造成4人受傷。

事發於朱代卡運河（Giudecca canal），郵輪「MSC歌劇」（MSC Opera）周日上午8時30分撞向聖巴西利奧碼頭（San Basilio dock），同時它還撞到一艘名為米開朗基羅號（Michelangelo）的觀光船。

有人在Twitter上載短片，片內「MSC歌劇」正衝向碼頭，隨後把停泊在碼頭旁的米開朗基羅號撞開。路上途人一直逃跑，避免被郵輪撞到，也有旅客從米開朗基羅號趕急離開。當船撞向碼頭，震耳欲聾的警報響起，並持續達30秒。

傷者被送往醫院治理，目前尚未知道船身損毀程度。

涉事郵輪「MSC歌劇」2004年建成，長275米，可容納2679人。

（每日星報）