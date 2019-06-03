中美貿易戰白皮書　專家認為北京有間接呼籲重返談判桌意願

中國周日（6月2日）發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，強調談判破裂都是美方責任。但與此前強烈批判美國相比，中方此次態度有所緩和。部分專家認為，這是中國間接表達希望回到貿易談判桌上的想法。

6月2日，中國商務部副部長兼參與中美談判的國際貿易談判副代表王受文出席《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書發布會，並接受媒體採訪。 韓國《朝鮮日報》6月3日報道稱，這是中國第二次發表白皮書，強調中美貿易談判破裂都是美國的責任，同時再次表達立場稱，「中國不希望發生貿易戰，但也不怕貿易戰」。

《朝鮮日報》認為，在中美此前預告的「關稅炸彈」引爆後中國再次顯示出強硬態度，表明在中美兩國決心強強對抗的當下，中國不會對美國做出絲毫讓步。 但美國《華爾街日報》6月2日報道認為，中國借發布白皮書向美國傳遞希望重返貿易談判的信號。

報道稱，中國雖然嚴厲批評美國總統特朗普的「美國優先」政策導致世界經濟陷入增長停滯的危機，但中國仍然希望通過對話增進相互信任，消除兩國之間差異。 王受文在訪問中表示：「我們將採取互惠立場，尋求解決辦法。」同時，白皮書在結束語部分強調，「合作是中美兩國唯一的正確選擇。」

韓國news1網站周一（6月3日）報道認為，與中國此前數周以來強烈批判美國的表現相比，此次中國的態度有所緩和。不少專家認為，這是中國間接表達希望回到貿易談判桌上來的想法。作為中國政府智囊團的國際經濟交流中心的研究員張燕生也認為，中國借此間接向美國提議重新進行貿易談判。

《華爾街日報》報道稱，6月底在日本大阪舉行的G20峰會上，美中重啟對話的可能性較大。但王受文對此僅回應稱，「中方將派代表團出席。」

（綜合報道）