朝鮮首次回應東京建議「無條件會談」　稱日本「臉皮厚不知恥」　

安倍晉三向朝鮮提出無條件舉行首腦會談的提議，朝鮮周日（6月2日）首次回應，不僅拒絕安倍的提議，還譴責日本「臉皮像熊掌一樣厚」。

日本首相安倍晉三上周六（6月1日）表示，他已準備好無條件會見朝鮮領袖金正恩，希望與其進行坦誠的對話。但朝方於6月2日首次對此做出回應，表明拒絕之意。

朝鮮亞太和平委員會發言人6月2日接受朝鮮中央通訊社記者訪問時，就日本外相河野太郎近日於一次演講中稱「只要朝鮮做出正確判斷，制裁就會解除」一事回應道：「（發言）就像他們掌握了我們的生死大權一樣，太放肆了」，提出強烈譴責。

發言人稱，「正確的判斷和決斷，不該是日本而是我們要說的話」，同時指出「現在正是清算過去的罪惡、書寫新歷史決斷的時刻」。發言人並特別指出，「日本在朝鮮犯下了令人無法容忍的罪行後還妄想自然地進行無條件的首腦會談，他們的厚臉皮就像熊掌一樣」，形容日本厚顏不知恥。

過去，日本對朝方針是不會在綁架日本人問題取得進展之間推進與朝鮮的首腦會談，但最近安倍晉三強調，會推進與金正恩無條件會談。對此朝方發言人表示，「安倍晉三到處打廣告，稱改變對朝方針，妄圖敲開平壤的大門。但這就像呼籲加強對朝制裁的妄言一樣，日本絲毫沒有改變對朝政策。」

韓國《朝鮮日報》6月3日報道指出，在日本政府就推進日朝首腦會談表達意向後朝方發言人做出上述回應，再次明確了朝鮮的立場，即若想改變兩國關系，首先要清算過去，日本應真正改變對朝鮮的態度。 日本NHK電視台6月3日報道也認為，這表明事實上朝鮮已明確拒絕安倍晉三關於舉行首腦會談的提議。

（綜合報道）