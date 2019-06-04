【中美貿易戰】路透社：中國將囤積近700萬噸美國大豆備戰

路透社周二（4日）引述兩名知情商人表示，中國將會把早前從中美貿易戰休戰期間購入、尚未運抵中國的近700萬噸美國大豆囤積成國家儲備，而不會急於以飼料形式馬上出售大豆。

報道指，中國在2018年12月起中美貿易休戰期間，購入約1400萬噸美國大豆。一名國有公司貿易消息人士及一名國際貿易行商人稱，現時已有逾600萬噸美國大豆運抵中國，大部份已加工成大豆油和豆粕。惟報道引述知情商人稱，餘下被國有公司中糧集團（COFCO）和中儲糧集團（Sinograin）預訂、但尚未運抵中國的大豆，都將會轉為國家儲備。

該名以新加坡為基地的國際貿易行商人確認，有關策略是在5月中美貿易關係重新緊張之際轉變。該商人稱，「由於中國預備長期貿易戰，現在來自美國的大豆，不論數量多少都會被儲存起來」。

報道指，雖然中國已採取措施降低大豆需求，但中國通常會購買全球貿易約三分之二的大豆，以幫助養活其龐大的家畜群。

現時未知中國有多少大豆儲備，但報道引述商人指出，由於阿根廷大豆含油量較低和較適合儲存，中國通常會從該國補充貨源。另外中國為了降低因減少從美國入口大豆的影響，增加了購買來自巴西和其他國家的大豆。

根據美國農業部數據顯示，中國尚未接收當前銷售年度所承諾購買的約700萬噸美國大豆。彭博社上周四（5月30日）報道，中國已經暫時擱置採購美國大豆。報道引述知情匿名人士消息報道，中國國企買家未收到繼續推行所謂善意採購美國大豆的進一步指示。