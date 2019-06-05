愛女遭鯊魚狂咬命危　前海軍陸戰隊阿爸跳入海狂揍5拳擊退

美國北卡羅來納州（North Carolina）一名17歲少女佩姬．維恩特爾（Paige Winter）近日在梅肯堡沙灘戲水，卻意外被一隻鯊魚攻擊，她的前陸戰隊父親見狀後，趕緊跳進海裡，徒手猛揍鯊魚五拳，把鯊魚打跑，才將女兒從鬼門關前救回來。

《華盛頓郵報》報道，事情發生在本月2日，佩姬當時與父親查理站在水深及腰的海中聊天，突然間遭到鯊魚攻擊、被拉進海裡，以前是陸戰隊、現任消防隊員的查理馬上跳進海內，朝鯊魚的頭連續揮五拳，這才嚇跑鯊魚。不過，佩姬仍在此次意外中失去一條腿和幾根手指。

目前GoFundMe線上募款平台也積極為佩姬和查理籌措醫療款項，並表示查理為國家奉獻長達20年，是時候在他和其家人需要幫助時提供援助。

佩姬送往醫院後，雖然傷勢嚴重，但復原狀況良好，她在聲明中說：「感謝大家在事發後24小時內的幫助，雖然我傷勢嚴重，包括一隻腿截肢和手部受傷，但我會好起來的。」

目前尚不清楚是哪種鯊魚攻擊佩姬，但上個月北卡羅來納海岸附近約20英里處發現一群大白鯊。十多年，研究人員一直在追蹤牠們。海洋研究組織資深科學家滬特（Robert Hueter）說，鯊魚來這已有數千年，只要美國東岸存在，這些鯊魚就會持續出沒在牠們的海域。

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