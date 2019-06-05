警方登門澳洲廣播公司總部　以披露機密為由要求搜查

澳洲警方周三（5日）搜查該國公營的澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）位於悉尼的總部。ABC稱搜查是關於公司旗下記者一個調查報道。報道內容是澳洲軍人在阿富汗涉不法殺人以及不當行為。警方指行動與「（媒體）被指發布機密資料」有關。

警員抵達公司辦公室時，持有列明兩名記者奧克（Dan Oakes）及克拉克（Sam Clark），還有ABC的新聞總監莫里斯（Gaven Morris）名字的搜查令。前一天（6月4日）警方亦出動搜查新聞集團（News Corp）一名記者的家。

警方聲明指出，行動中沒有拘捕任何人，亦不計劃這麼做，而周三的搜查令與周二的行動無關。

ABC表示，警方的搜查與2017年一個被稱為「阿富汗檔案」（The Afghan Files）的系列報道有關。節目內容披露派駐阿富汗的澳洲特種部隊被指涉及不法殺人以及不當行為。報道是基於ABC所掌握的數百頁國防部密件進行。

公司稱警方想對搜查令上3人的電郵進行搜查，以及該公司2016年4月至2017年7月的數據。

ABC常務董事安德森（David Anderson）表示，國營廣播公司被如此搜查，情況很不尋常。他說公司會支持旗下記者、保護其資料來源，以及在涉及明確公眾利益的事情上，公司會是無畏無懼地、不偏袒於國家利益及情報地報道。

（綜合報道）