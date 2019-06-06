「不性交＝違背神的旨意」　墨西哥教會領袖涉性侵少女等26項罪名

聲稱全球擁有數百萬信徒、總部設在墨西哥的教會「世界之光」（Light of the World），教會領袖加西亞（Naasón Joaquín García）周三（5日）在美國被捕，並遭當局控以販運人口、製作兒童色情物品及與未成年少女發生性行為等26項重罪。教會及後發聲明指，相信加西亞會被證明是無辜。

墨西哥世界之光：現年50歲的加西亞在美國被控販運人口、製作兒童色情物品及與未成年少女發生性行為等26項重罪。（法新社）

以「神的旨意」強迫發生性行為

現年50歲的加西亞周一（3日）在洛杉磯國際機場被捕，案情指加西亞與三名女教徒在2015年至2018年干犯26項罪名，其中兩名教徒同日被捕，一人仍然在逃。

起訴書指加西亞自稱「神的使徒」，並與案中被告強迫她人與他發生性行為，若遭到拒絕就會指控對方是違背神的旨意。案中受害者至少包括3名未成年少女及一名成年女性，她們分別遭到強暴及被迫口交等。

加西亞又被指在2017年9月強迫一群未成年信徒「盡可能穿較少衣服」中表演「性感舞蹈」，又向他們發表色情演講。

墨西哥世界之光：「世界之光」由加西亞的祖父在1926年成立，影響力近年已蔓延到美國，特別是加州的西班牙裔人口地區。圖為該宗教受洗儀式。（法新社）

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教會發言人：他是個好人

加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）表示，當局在接獲一宗神職人員遭虐待的投訴後，在2018年對加西亞展開調查，並強調當局不能對性暴力及人口販賣視而不見。

「世界之光」屬基督教派，由加西亞的祖父在1926年成立，影響力近年已蔓延到美國，特別是加州的西班牙裔人口地區。教會發言人強調加西亞是個好人，會幫助有需要的婦女及兒童，並認為有關指控是誹謗。

（綜合報道）