德傳擬考慮派軍艦通過台海　柏林政府否認

美國媒體周五（6月5日）報道德國傳一改數十年來軍事不對抗作風、或加入美國和法國行列，正考慮派遣軍艦通過台灣海峽。惟德國防部周六（6日）否認該國正考慮這麼做。

德國防部一名發言人在接受德國之聲中文網記者訪問時指出，德國對派軍艦穿越台灣海峽，「目前既沒有具體的計劃，更談不上做出此種意向的決定。」記者追問他是否內部有過相關討論，惟德國防部目前尚未答覆。

美國《國際先驅論壇報》前執行編維諾克（John Vinocur）周三美國政治新聞網站Politico以《德國的軍事盤算》」（Germany's military maneuvers）為題，報道德國一名官員5月透露該國這個想法。一名德國官員上周證實這消息。惟報道中沒有說明這些官員的身份。此外報道指德國在夏天結束前應該不會做出確切決定。

如德國總理默克爾（Angela Merkel）的政府決定這麼做，這會是該國長期實行「非對抗政策」（non-confrontation policy）出現重大轉變，而且這將是德國公開支持盟友的表現。德國國內支持被動、非戰鬥路線人士，以及有些國家亦可能會視此為挑釁之舉。

德國近年來不願介入衝突的事例包括2011年西方介入利比亞戰事期間，將海軍撤離戰鬥區；不加入比利時、荷蘭、丹麥和法國行列，決定不參與直接攻打在敘利亞境內的ISIS。

（綜合報道）