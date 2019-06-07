杜拜機場附近嚴重車禍　長途巴士撞限高指示牌　17死多人受傷

當地時間周四（6日），杜拜機場附近發生一宗車禍，事件造成17人死亡，多人受傷。 當地傳媒報道，巴士當時打算轉彎避開限高指示牌但失敗，車頂被削去。

據杜拜警方消息，周四（6日）下午5時40分，一輛載有31人的長途巴士從杜拜開往阿曼途中，在杜拜機場附近撞向高架警示牌，15人當場死亡，其中包括50多歲的司機以及12名印度人。另有5名傷者送往醫院，隨後有2人確認死亡。杜拜警方在Twitter上傳現場照片，巴士左側嚴重受損，右側幾乎完整無缺。

#هام | في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع #حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكب يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا (مخرج الراشدية) الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكب من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بليغة. pic.twitter.com/ma5FRPW9OX — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 2019年6月6日

出事巴士所屬的公司Mwasalat在Twitter發表聲明，向死者家屬致以深切慰問，並希望傷者早日康復。Mwasalat表示事發後密切關注事件進展，宣布暫停杜拜來往阿曼的巴士服務，直至另行通知。

（《明鏡》）