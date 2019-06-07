【華為被禁】Fb加入封殺行列　禁止華為新手機預載旗下Apps

美國5月把華為列入貿易黑名單，路透社周四（6日）報道，Facebook跟隨Google加入封殺華為行列。 報道指出，新華為手機將不會預設Instagram、Whatsapp及Facebook應用程式，相關措施不會影響已出廠手機，現有華為手機用戶，仍可使用這些程式及獲得更新。

報道指出，現時未出廠的華為手機，將不會再預先安裝上述應用程式，但舊有手機仍可使用相關程式及更新。Facebook未有回應措施的執行時間。

目前​華為手機全部使用Google的Android系統，分析相信，華為新手機用戶仍可在Google Play Store自行下載相關應用程式。但若Google開始終止與華為合作，用戶將無法透過Google Play下載Facebook應用程式，需要依賴第三方平台下載APK安裝軟件。

報道指出，智能手機供應商一般會加入商業協議，預先安裝受歡迎的程式，相信Facebook此舉會影響華為的手機銷情。

美國商務部5月16日將華為列入黑名單，Google及終止與的部分業務來往，不再為新的華為手機提供Gmail等專屬軟件。華府其後延遲禁令90天，Google亦延遲暫停與華為往來至8月中。

（綜合報道）