【華為被禁】Google憂封殺華為會危害國家安全

美國5月將華為列入貿易黑名單，Google也一度宣布中斷與華為的合作。但路透社等多家媒體周五（7日）報道，Google曾警告美國政府，繼續全面封殺華為可能會危害國家安全，因為華為若要自行研發Android系統，將可能令手機更容易遭入侵。

路透社報道，雖然封殺令短期會對華為造成傷害，但業內人士估計，長遠而言這可能會迫使華為等中國企業自行研發相關技術，損害美國科技企業的主導地位。

報道指出，Google高層過去數周與美國商務部接觸，警告華府相關風險，當中特別擔心暫停向華為更新Android系統後，華為自行研發的系統會增加遭黑客攻擊的風險。

分析指出，Google的Android系統本來可自動掃描惡意軟件、病毒及安全威脅，Google對Play Store應用程式的規限亦相當嚴格。Google擔心華為自行研發的系統會有較多漏洞兼不安全，更易被黑客入侵。Google認為，若有人向不安全的華為手機發送機密訊息，將有可能出現洩露風險。

Google及美國商務部暫未回應報道。美國商務部5月16日將華為列入黑名單，Google及終止與的部分業務來往，不再為新的華為手機提供Gmail等專屬軟件。華府其後延遲禁令90天，Google亦延遲暫停與華為往來至8月中。

（綜合報道）