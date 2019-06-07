同性情侶倫敦搭巴士遭流氓要求「表演」接吻　拒絕後慘被毆打

英國倫敦發生一宗懷疑仇恨同性戀者的襲擊事件，28歲女子杰莫納特（Melania Geymonat）聲稱她與女友乘搭一架巴士期間，遭多名男子騷擾，要求她們「表演」接吻，她們拒絕後卻遭到毆打。 事件引發當地網絡熱烈討論，警方決定介入調查，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）形容這是令人噁心的襲擊事件。

至少4人參與事件

杰莫納特在社交網站講述事件，她上周三（5月29日）與女友克里斯（Chris）在倫敦一同乘坐夜間巴士，坐在巴士上層前座，她指，當時可能因為兩人有親暱動作如接吻，引起了其他人注意，但沒想到竟然有至少4人開始如流氓般騷擾她們，向她們叫喊「女同性戀」等字詞，要求她們「表演」接吻，更開始說一些粗鄙字句如描述性行為姿勢。

杰莫納特指，她當時只好以開玩笑應對，女友克里斯則假裝生病，但那些人並沒有離開，反而情緒愈來愈高漲，更向她們投擲硬幣，之後她們便遭到毆打，「克里斯在巴士中間與他們打起上來，我衝上去看到她的臉流血，有3個人在打她。然後下一刻，我也被人出拳毆打了。我感到很暈，看到自己的血及向後仰，我也不記得自己是否曾經失去意識了。」

兩名受害人臉上有傷

杰莫納特稱恢復知覺後，她發現巴士停下，有警察到了巴士，她身上也有血跡，而她與女友的物品也遭偷去。她在貼文中憤怒稱，這些行為不可再出現，她寫道「最讓我失落的是暴力竟然變得如此平常」、「我已經厭倦了被他人與性聯想起來，然後發現這些情況變得常見，而同性戀的人遭受暴力。」她希望可以透過大聲分享這次經歷，阻止這些事件再次發生。

杰莫納特之後再接受媒體訪問時稱，她過去曾多次遭受言語暴力，但沒想到這次更會因為性取向而遭受身體暴力。她在事件後與女友都要一同送醫，兩人臉上都有傷，其中杰莫納特是鼻樑受傷，她的手提電話與手提包也遭偷去。

倫敦警方介入調查

這宗事件在英國引發熱議，貼文遭轉發超過1萬次。倫敦警方已經開始調查事件，表示會查看閉路電視片段。

事件也引來政客關注，倫敦市長簡世德形容事件是厭惡女性的行為，這宗襲擊令人噁心。

工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）指事件令人震驚，也不能接受。

Absolutely shocking. We must not, and will not, accept this homophobic and misogynist violence in our society. Solidarity to Melania and Chris, and to all in the LGBT+ community for everything they endure for simply being who they are.https://t.co/C4t7lxrr0M — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 2019年6月7日

（綜合報道）