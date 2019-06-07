同性情侶倫敦搭巴士遭流氓要求「表演」接吻　拒絕後慘被毆打

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英國倫敦發生一宗懷疑仇恨同性戀者的襲擊事件，28歲女子杰莫納特（Melania Geymonat）聲稱她與女友乘搭一架巴士期間，遭多名男子騷擾，要求她們「表演」接吻，她們拒絕後卻遭到毆打。

事件引發當地網絡熱烈討論，警方決定介入調查，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）形容這是令人噁心的襲擊事件。

至少4人參與事件

杰莫納特在社交網站講述事件，她上周三（5月29日）與女友克里斯（Chris）在倫敦一同乘坐夜間巴士，坐在巴士上層前座，她指，當時可能因為兩人有親暱動作如接吻，引起了其他人注意，但沒想到竟然有至少4人開始如流氓般騷擾她們，向她們叫喊「女同性戀」等字詞，要求她們「表演」接吻，更開始說一些粗鄙字句如描述性行為姿勢。

杰莫納特指，她當時只好以開玩笑應對，女友克里斯則假裝生病，但那些人並沒有離開，反而情緒愈來愈高漲，更向她們投擲硬幣，之後她們便遭到毆打，「克里斯在巴士中間與他們打起上來，我衝上去看到她的臉流血，有3個人在打她。然後下一刻，我也被人出拳毆打了。我感到很暈，看到自己的血及向後仰，我也不記得自己是否曾經失去意識了。」

兩名受害人臉上有傷

杰莫納特稱恢復知覺後，她發現巴士停下，有警察到了巴士，她身上也有血跡，而她與女友的物品也遭偷去。她在貼文中憤怒稱，這些行為不可再出現，她寫道「最讓我失落的是暴力竟然變得如此平常」、「我已經厭倦了被他人與性聯想起來，然後發現這些情況變得常見，而同性戀的人遭受暴力。」她希望可以透過大聲分享這次經歷，阻止這些事件再次發生。

杰莫納特之後再接受媒體訪問時稱，她過去曾多次遭受言語暴力，但沒想到這次更會因為性取向而遭受身體暴力。她在事件後與女友都要一同送醫，兩人臉上都有傷，其中杰莫納特是鼻樑受傷，她的手提電話與手提包也遭偷去。

倫敦警方介入調查

這宗事件在英國引發熱議，貼文遭轉發超過1萬次。倫敦警方已經開始調查事件，表示會查看閉路電視片段。

事件也引來政客關注，倫敦市長簡世德形容事件是厭惡女性的行為，這宗襲擊令人噁心。

工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）指事件令人震驚，也不能接受。

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（綜合報道）

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