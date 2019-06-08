習近平：中國願與各國分享5G技術

中國國家主席習近平周五（7日）在俄羅斯聖彼得堡出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇全會。他在會上致辭時表示，中國願與各國分享5G技術等最新科研成果。

習近平指出，俄羅斯是中國開展各領域合作的重要優先合作伙伴。共建「一帶一路」與普京總統倡議的「大歐亞夥伴關係」理念相通，兩大倡議可以相互支持、相互促進、並行不悖，有力推動區域經濟融合，實現共同的可持續發展。

習近平強調，要堅持共商共建共享，合力打造開放多元的世界經濟。中國將不斷擴大對外開放，放寬市場准入，營造公平競爭的市場環境。中方將推進經濟全球化進程，維護多邊貿易體制，致力解決世界經濟發展不平衡不平等問題，為廣大發展中國家創造更多機會。他又提到，中國願與各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力。

普京批評美國的經濟利己主義，指摘華府阻撓俄羅斯興建連接歐洲的天然氣管道。他亦提到，有以往支持自由貿易的國家，如今卻將貿易戰和制裁掛在口邊，並用非市場手段排除競爭對手。他列舉個別西方國家打壓華為作例子，形容是數碼時代的第一次科技大戰。

習近平同日之後結束訪俄行程，周六（8日）早上抵達北京。

（新華社／路透社）