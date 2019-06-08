聯合國安理會選出5非常任理事國　抗美派或阻礙決策

第73屆聯合國大會周五（7日）舉行全體會議，選舉2020至2021年任期的安理會（United Nations Security Council，UNSC）非常任理事國，共193個成員國參加投票，越南以192票當選，將自2020年起接替科威特，在2020年1月1日起上任。 此次有6個國家競選，越南是亞太地區唯一候選國。這是該國2008至2009年年後，再度成為非常任理事國。

聯合國安理會由15個理事國組成，除中、美、俄、英、法5個常任理事國，還有10個非常任理事國。它們由聯合國大會全體成員選舉產生，每兩年換屆一次。10個非常任理事國席位按地區分配，亞太2席、非洲3席、拉美和加勒比地區2席、東歐1席、西歐及其他國家2席。

除越南外，還有尼日爾（Niger）、突尼斯（Tunisia）、愛沙尼亞（Estonia），以及位於拉丁美洲聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and Grandier）也當選。

國際危機組織（International Crisis Group，ICG）負責聯合國事務主任高恩（Richard Gowan）指出，它們的加入或會加劇安理會內部分歧：「我想我們會看到聯合國安理出現一個挺強的反西方群體，這有可能導致更多『火熱的』外交場面以及令美國及其盟友較難推進其決議案。」

（亞洲新聞台／越南快報網站）