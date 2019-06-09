【G20財長會】姆努欽：與易綱會面有建設性　坦誠討論貿易

正在日本福岡出席二十國集團（G20）財長會議的美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周日（9日）在Twitter推文表示，已與中國人民銀行行長易綱在會議舉行期間進行場面會晤，就貿易議題進行坦誠的討論，又指這是具建設性的會晤。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）與中國人民銀行行長易鋼6月8日在日本福岡舉行二十國集團財長會期間見面，從照片看來，兩人相談甚歡。（路透社）

他周日在Twitter表示，「與中國人民銀行行長易綱有個建設性會晤，期間我們在貿易問題上有個坦誠的會談。」

Had constructive meeting with PBOC Governor Yi Gang, during which we had a candid discussion on trade issues. pic.twitter.com/xOHghqWkF9 — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) June 9, 2019

美國財政部發言人上周二（4日）宣布，姆努欽將與易綱在本周末於日本召開的G20財長與央行行長會議上舉行會面，這是中美談判團隊成員自兩國貿易談判停滯近1個月以來首次面對面會談。

姆努欽會面前的發言，意圖淡化外界預期，稱不會有重大公報，而「主要進展」會發生在6月底的二十國集團峰會（G20 Summit）。

姆努欽與易鋼會面前曾表示，兩人會談沒有目標要達成，也預料不會公開內容。

他表示，6月底舉行的中美元首會晤是貿易戰下一場重要的會議，並將其比喻成2018年12月在阿根廷舉行的「習特會」，指當時的會談為試圖化解中美貿易爭端的5個月協商期奠定基礎。被問及6月底的「習特會」會否出現與阿根廷會談類似結果時，姆努欽表示：「那是總統的決定。」

他周六發布簡報，指出「如果他們（指北京）想重返談判桌以及達成協議，我們會談判，否則我們會繼我們的計劃，實在更多關稅。」

（綜合報道）