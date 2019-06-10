【華為被禁】美國高官要求暫緩實施禁令關鍵條款

美國行政管理和預算局署理局長沃特（Russell T. Vought）上周二（4日）致信副總統彭斯（Mike Pence）與9名國會成員，要求暫緩執行華為禁令的關鍵條款，稱美國企業需要時間來適應限制措施。

美國《華爾街日報》周日（9日）報道，沃特在信中，要求推遲實施總統特朗普2018年簽署的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）的部分條款。

法案中有幾條針對華為和其他中國科技公司的規定，其中包括禁止美國機構、接受聯邦撥款和貸款的機構與大量使用這些公司產品的中國公司或承包商做生意。

如果推遲的要求得到兌現，將是美國對華為禁令的暫緩實施。除了這部法案，還包括5月美國商務部將華為列入貿易黑名單，以及特朗普簽署的一項行政令，為禁止華為與美國企業進行商業往來鋪平道路。

信件稱，《國防授權法案》的規定將導致能夠向政府提供供應的公司數量「大幅減少」，並對美國農村地區的公司造成不成比例的影響，在美國農村地區，華為設備很受歡迎，這些公司依賴聯邦政府的補助金。

信中要求，對承包商、聯邦貸款和贈款受助人的限制從法律通過之日起4年內生效，而不是目前的2年，以便給受影響的公司時間做出回應和表達意見。

「雖然政府認識到這些禁令對國家安全的重要性，」信中說，「但許多機構已經從可能受到影響的利益攸關方那裡聽到了重大關切。」此外，信件稱「農村聯邦補助的受助人可能會受到禁令不成比例的影響。」