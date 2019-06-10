美德州達拉斯天秤倒塌　壓向公寓釀1死5傷

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美國德州城市達拉斯（Dallas）周日（9日）發生天秤倒塌意外。達拉斯國家消防救援局（Dallas Fire-Rescue Department）發言人埃文斯（Jason Evans）表示，受強風猛烈吹擊的天秤跌向一棟5層高的公寓大樓，造成1名女子死亡，5人受傷。其中2名傷者情況危殆。

事發於萊夫奧克街（Live Oak Street），天秤周日下午擊中名為Elan City Lights的公寓。埃文斯指，這是由於強風、大雨和冰雹來襲。

目擊者卡尼（Abbey Kearney）敘述事發經過稱，「它剛好穿過那大廈......就像一把熱刀劃過牛油」。公寓停車場亦被嚴重破壞，損毀部分車輛。

事發當時天氣惡劣，美國家氣象局（National Weather Service）當日發出嚴重雷暴警告，稱每小時風速超過112公里。

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