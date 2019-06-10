美國朝野共識遏制中國　財政部前官員：錯誤方法

美國財政部前副助理部長德隆（J. Bradford DeLong）上周三（5日）發表文章指，美國朝野的確出現遏制中國的共識，但他認為這是應對挑戰錯誤的方法。

德隆引述《紐約書評》雙周刊（The New York Review of Books）最新一期的內容，指歷史學家圖澤（Adam Tooze）提到，「縱觀美國政治光譜，如果存在任何共識，那就是需要對中國抱持更強硬的立場」。

他認為圖澤的話正確，「在這單一議題上，戰爭鷹派、自由國際主義者以及推諉責任的人全都傾向同意。他們得出的結論是，由於美國需要保護在世界舞台上的相對位置，所以必須將中國地位壓低」。惟他指出，這是一種錯誤應對挑戰的方法。

他指出，在短期（1至4年）內美國可以通過關稅，禁止技術買賣和其他貿易政策對中國造成許多傷害，但這也會對美國造成很多損害，而最終中國所遭受的會比美國為少。

他續指，在5至10年內，中國將轉用歐洲和日本公司，取代美國客戶和供應商。至於剛破壞對華關係的美國，將難以說服其他國家成為其貿易夥伴和投資來源。他認為，要成為世界上一個不理性的「笨蛋」是需要付出相應代價。

文章認為，這就是為何可以預見，美國嘗試對中國「變得強硬」的行為將加速美國自身的衰亡，並實際地將「半霸權」的地位拱手讓予中國。