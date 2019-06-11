日本銀髮司機撞死人事故頻傳　政府擬推75歲以上高齡者專用駕照

有鑒於近來老人開車肇事事故頻傳，高齡者交通事故成為嚴峻的社會問題，日本政府計劃推出新的高齡者專用駕照，要求75歲以上高齡者必須使用含有自動剎車等安全機能的車種。

日本經濟新聞等報道，日本政府預計本月下旬內閣會議通過新的成長戰略，其中計劃納入創設新駕照。警察廳、經濟產業省、國土交通省等相關省廳已展開跨部門協調，希望2019年內訂出詳細規定，2020年上路。

根據統計，2018年75歲以上擁有駕照的高齡人口達到563萬人，因高齡者導致交通死亡事故達到全體的15%。近來在東京池袋、九州福岡等連續發生高齡駕駛導致死亡事故，引起輿論關注。

日本政府研判必須盡快進行制度檢討改正，其中，推出高齡駕照是內部共識最高的選項之一。主要汽車大廠陸續推出AT車新系統，包括在檢測到危險時自動剎車，以及能防止駕駛人誤踩油門或剎車踏板的機能。相關省廳有意將此類AT車列為新駕照限定駕駛的車種，將與汽車製造商進一步討論。

考量新制強制轉換影響過大，新制上路的過渡期間將允許高齡者有選擇空間，不會立刻義務化強制民眾換車，同時也會推出獎勵措施，提升民眾更換駕照意願。

報道指出，目前許多國家都有針對高齡駕駛推出「限制駕照」的措施，對開車的時間、場所等進行限制。例如，新西蘭規定75歲以上、愛爾蘭70歲以上的高齡駕駛，必須要取得醫師診斷，並根據診斷結果限制開車的區域與速度等。

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