美能源部禁止僱員參與中國千人計劃

《華爾街日報》周二（11日）披露，美國能源部已經禁止其科學家和大多數承包商參與中國和其他一些外國政府資助的人才招募計劃。此前，中國連發三條赴美預警，媒體解讀這劍指北京千人計劃。

據《華爾街日報》報道，一份新命令顯示，從6月10日開始，能源部要求所有僱員和幾乎所有承包商需要披露參與外國政府資助項目的情況。這些項目旨在招募科學家、研究人員和企業家。如果參與的項目被視為涉及國家安全的敏感項目，這些員工要麼退出該項目，要麼辭職。

能源部副部長布魯耶特（Dan Brouillette）表示，「外國人才項目為其國家實驗室系統中的科學家提供了數十萬美元，在某些情況下更是以數百萬美元來用於研究」，「在某些情況下，能源部的實驗室人員已經被一些外國軍方附屬的人才項目招募。」

布魯耶特稱，新政策是必要的，因為能源部之前並不要求所有員工和合同工披露他們參與外國政府項目的情況。該禁令將適用於全美眾多地點和實驗室的逾10萬名人員，主要是合同工，這些人員通常從事被認為對國家安全至關重要的工作，包括能源生產、人工智能和核子物理。

能源部官員們還表示，雖然能源部的反間諜人員將制定一份上述禁令涵蓋的全面招募項目清單，但是中國及其千人計劃已經被盯上。

美國能源部禁止其科學家和大多數承包商參與中國和其他一些外國政府資助的人才招募計劃。（Getty Images）

有分析認為，這項禁令是特朗普政府更加積極地防止中國竊取技術以及與中國科技競爭的努力之一。

美中兩國的貿易緊張關係在過去一年嚴重惡化。美方表示，中國廣泛地盜竊美國的科學技術，並強迫在華美企轉讓技術。中國否認系統性地竊取美國技術。

此前，中國6月3日至6月4日連發三條赴美警告。中國媒體批評美國妄自尊大壟斷人才、將全人類共享的科研獨攬囊中。中方稱早在2018年5月，美國眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）在一份修正案中直接劍指中國「千人計劃」。

此後，美國安德森癌症治療研究中心解僱華人學者、FBI按「千人學者」名單依次「約談」輪番上演。

2018年6月，美國國務院把在敏感研究領域（航空、工程、機械人、高技術製造業）專業學習的中國留學生簽證停留期從五年縮短為一年。美國總統特朗普（Donald Trump）2018年8月在白宮宴請美國頂級企業高管及白宮顧問時，提到有一個國家的留學生「幾乎每一個都是間諜」，雖然特朗普未指明為哪一個國家，但是有出席者表示，特朗普指的是中國。

中國在2008年啟動一項引進海外高層次人才的國家戰略，計劃引進2,000名左右人才，被稱「千人計劃」。由於引發了外界的警惕，該計劃在2018年年底後已不再公開對外談及。

（綜合報道）