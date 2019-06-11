韓國前總統金大中遺孀李姬鎬逝世　享年97歲

韓國前總統金大中遺孀李姬鎬周一（10日）晚上於首爾一所醫院逝世，享年97歲。韓國總統文在寅致哀，稱讚她是韓國的民主主義者。

李姬鎬生於1922年，畢業於國立首爾大學師範系，後赴美留學。回國後，她在梨花女子大學任教，同時擔任大韓YWCA韓國女性團體協議會理事，投身女權運動。

她1962年與金大中結婚，成為其第二任妻子和最親密政治夥伴。金大中對抗朴正熙和全斗煥的軍事獨裁政府期間，曾遭遇綁架、入獄、軟禁和流亡美國等狀況，李姬鎬一直給予支持。1980年，金大中被控叛國而被判死刑時，李姬鎬積極在國際社會發聲解救金大中，還發信給時任美國總統卡特（Jimmy Carter）。

李姬鎬逝世：李姬鎬1962年與金大中結婚，成為其最親密政治夥伴。（視覺中國）

1997年，金大中四度參選後當選總統，年過70的李姬鎬成為韓國第一夫人輔佐丈夫。韓國爆發外匯危機後，她成立多個女性團體並擔任顧問，畢生關注女性事務。她在人權和女性問題上的重大貢獻獲得國內外認可，獲頒多個獎項和勳章。

2000年韓朝舉行歷史性的高峰會談，李姬鎬陪同金大中訪問平壤，獲已故朝鮮領導人金正日接見。金大中去世後，她成為其支持者的領袖，並擔任金大中和平中心理事長，積極對朝鮮專案提供支持。2011年金正日去世，她赴朝弔唁，成為首名在金正恩執政後接見的韓方人士。

李姬鎬逝世：韓朝2000年舉行歷史性的高峰會，李姬鎬陪同金大中到訪平壤，獲金正日接見。（視覺中國）

韓國總統文在寅在社交網站上發文致哀，讚揚李姬鎬是韓國第一代女權運動家和民主主義者，很遺憾由於她的身體情況不允許，2018年未能與他一同訪問平壤，相信金大中和李姬鎬此時此刻也堅定支持半島和平。

李姬鎬逝世：李姬鎬畢生關注人權和女性事務，貢獻備受肯定。圖為她與文在寅夫人金正淑一同出席活動時的照片。（視覺中國）

（中央社）