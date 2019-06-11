菲律賓爆紅警匪劇　3演員踏上從政之路

《華盛頓郵報》（Washington Post）周日（9日）報道，菲律賓一齣熱播的警匪劇，受歡迎程度十分誇張，劇內7名演員參與當地5月的中期選舉，當中3人成功踏上從政之路。

報道指，他們演出的是菲律賓最受歡迎及播出時間最長的肥皂劇《The Provincial Man》（暫譯：鄉下人）。劇集自2015年9月開播，自2019年3月起，觀眾甚至可以在Netflix觀看劇集首季。劇內不但眾星雲集，而且對國家政治發展施加了一定影響。

成功當選參議員的演員拉皮德（Lito Lapid）表示，他的當選有部分是歸功於這套劇集。他的角色在2019年2月播出的部分中被「謀殺」；至於殺死他的「兇手」——演員伊拉里奧（Jhong Hilario）也在馬尼拉南部的馬卡蒂市（Makati City）贏得議員席位。第三名當選參議員是格蕾絲．傳（Grace Poe）。

菲律賓警匪劇：部份參與劇集演出的演員。（mr.cocomartin Instagram照片）

劇集在當地十分受歡迎，菲律賓大學（University of the Philippines）電影學院教授托倫蒂諾（Rolando Tolentino）認為，在菲律賓流行文化中，沒有什麼能比《鄉下人》更能捕捉政治與娛樂之間的模糊界線。他認為，這類動作類劇集有「是非分明」的主題，好人常常勝出，而「不管在電視劇還是政治中，觀眾都相信救世主的存在」，「《鄉下人》和現實中的大眾都在尋求能改善生活狀況的救世主」。

由於劇中的警察形象凶狠，菲律賓國家警察署曾為此感到冒犯，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）甚至曾威脅不再讓播出劇集的ABS-CBN電視台執照續期。報道形容，《鄉下人》遊走於顛覆與順從者的角色之間，一方面在劇中猛然抨擊菲律賓警察犯下的錯誤，但一方面卻與當局保持緊密合作，以獲得拍攝警察總部和使用制服的需求。

（華盛頓郵報）