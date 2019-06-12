特朗普簽行政命令　鬆綁基因改造產品監管　中國將受壓

美國白宮宣布，美國總統特朗普（Donald Trump）周二（11日）已簽署行政命令，目的是就生物科技簡化監管以及減低成本。 三名消息人士告訴美國財經新聞台CNBC，這行政命令能為研發基因改造農作物以及製造殺蟲劑等公司掃除外銷的障礙，但將對美國的貿易夥伴如中國、巴西及歐盟等構成壓力。

包括白宮及相關部門如農業部、食品和藥物管理局以及環境保護局的官員周二（11日）已在電話會議中跟受影響的公司講解簡報。有份與會的人指出，美國官員強調需要本土及國際法規標準化，避免干擾貿易，以及讓美國開發並外銷產品，能盡快獲得批准。

美國大豆農是尤其受到現行法規影響的一群。除非已經特定許可，包括中國、巴西、歐盟都不准經基因改造農產物進入其市場。美國白宮發布的事實清單指出，有關過程可能需時長達10年。

白宮在聲明中指出，特朗普簽署的行政命令將有助減少延誤、減低開發成本，能在檢視過程上為農民帶來更大確定性。

白宮宣布特朗普將簽署行政命令便利農民之際，正值美國前副總統拜登（Joe Biden）周二前往艾奧瓦州出席競選活動，特朗普同日亦前往當地，他就貿易問題批評中國，以及表示他對美國農業支持。

艾奧瓦州是美國中西部農業大州，大豆農民生計備受貿易戰衝擊。2016年前共和黨輕鬆拿下艾奧瓦州，但如今州內選民會否在2020年同樣支持特朗普繼續執政，已開始出現疑問。