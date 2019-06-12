巨型狼頭冰封4萬年後出土　長40厘米接近是現代狼一倍

俄羅斯西伯利亞一名居民2018年夏天發現一個巨型狼頭，沒想到在科學家檢查後，估計這個狼頭已經冰封4萬年，如今完整出土，仍然可見到牠的牙齒、毛髮等。特別的是，此狼頭長度約40厘米，遠遠長過現代狼的頭部，科學家認為此次出土有助研究狼隻的進化過程。

▼想看狼頭保存得有多好，即刻去片▼

《西伯利亞時報》上周五（7日）報道，這個狼頭是在俄羅斯雅庫特地區的一條河流附近發現，該處屬於永久凍土地區，科學家近日公布了這個發現。他們指，此狼已經完成發育，過世時約為2歲至4歲，目前未知為何牠的頭部會與身體分離，但相信與獵人無關，科學家解釋，人類到了約3.25萬年前，才到達出土一帶的俄羅斯北部地區，但此狼的在世時間，估計達到4萬年前。

這個狼頭的特別之處，還在於長度達到40厘米，遠遠長過現代狼頭部的23至28厘米，也幾乎是現代狼整個身驅的一半長度。

俄羅斯科學家普羅托波波夫（Albert Protopopov）指，這次很獨特的發現，第一次找到完整發育的更新世（Pleistocene）時期狼隻，而且沒有損壞。他指，未來研究此狼與現代狼的差異，以了解狼隻的進化過程，並透過電腦技術重建該古代狼的模樣。

瑞典自然史博物館（Swedish Museum of Natural History）將檢測這隻狼的DNA，協助研究。

（綜合報道）