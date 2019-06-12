加拿大超市妙招推環保　膠袋印AV字樣　不怕尷尬隨便用

加拿大溫哥華一家超市，為讓顧客減少使用用完即棄膠袋，推出或會令用家拿着便覺尷尬的塑膠袋。不自行攜帶環保袋又想使用店家供應塑膠袋的顧客，將帶着羞恥感離開商店。

英國《衛報》報道，加拿大溫哥華East West超市，近期推出可恥塑膠袋，塑膠袋上印着「肉疣藥膏批發」、「AV電影店」等不同字樣，一個加幣五分錢，目的是讓使用它們的顧客思考。

「可恥膠袋」款式及相關活動宣傳影像（點圖瀏覽）↓↓↓

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超市東主可溫（David Lee Kwen）接受《衛報》訪問時堅稱，計劃不是為了讓顧客尷尬，而是想給他們帶來幽默的東西，同時讓他們思考，想想日常消耗習慣。

可溫原本以為向使用即棄塑膠袋顧客收費，會降低使用率，但一個五分的費用並沒有阻止他們。超市表示，每一分鐘有超過百萬個塑膠袋用了一次就被丟掉，演變成塑膠垃圾問題。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周一（10日）宣布，2021年前將禁止即用即棄的塑膠用品，包括塑膠袋、飲管、免洗碟、攪拌棒，阻止垃圾繼續危害生態系統。

可溫說有些顧客想收集它們，因為喜歡它背後的意念，至少它會引發討論，環保對話就此打開。同時，他也計劃將可恥字樣轉印到環保袋上，希望可以創造有趣的東西，同時傳達理念。

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