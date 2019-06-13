【逃犯條例】美眾議員：國會擬推《香港人權與民主法案》

香港政府修訂《逃犯條例》所產生的爭議，引發國際社會關注。美國眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席麥戈文（Jim McGovern）發布Twitter表示，本周將提出《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。

麥戈文於當地時間周三（12日）就港府修訂《逃犯條例》所引發的爭議發布5條Twitter，稱「如果《逃犯條例》通過，國會須修改1992年通過的《香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act），以回應自治的腐敗。」

5/5 This week I will join @marcorubio & @RepChrisSmith in introducing the “HK Human Rights & Democracy Act” to reaffirm U.S. commitment to human rights & the rule of law at a time when Hong Kong’s autonomy is imperiled by Chinese gov't interference & a revised #ExtraditionLaw. — Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) 2019年6月12日

麥戈文表示，本周將聯同共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）以及共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）提出《香港人權與民主法案》，重申美國對人權和法治的承諾。該法案設置的目的，是對涉及鎮壓香港民主的香港或中國內地的政府官員，設立懲罰機制，包括禁止涉事官員入境美國及凍結其在美資產。

他又指，與香港民眾站於同一陣線，指《逃犯條例》會令當地人權人士、商人、記者和美國公民或被引渡到中國。他呼籲行政長官林鄭月娥及立法會主席梁君彥撤回有關法例，另外尋求方案保留香港自治，保障人權及法治。

麥戈文並呼籲警務署及保安局下令警方勿使用過份武力，保障市民表達言論自由。

（綜合報道）