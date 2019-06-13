涉用公帑叫38萬元外賣　以色列第一夫人認罪

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）夫人薩拉（Sara Netanyahu）涉嫌挪用國家基金，合共訂購約17.5萬以色列謝克爾（約38萬港元）到會食物和向侍應支付小費，而被控詐騙罪。以色列《國土報》（Haaretz）報道，她周三（12日）早上簽署認罪協議，她將歸還部分款項並繳交額外罰款。

以色列司法部發聲明指，薩拉同意簽署認罪協議，將罪名改為較輕的「錯誤收受不正當利益」。她將要支付5.5萬謝克爾（約12萬港元），包括4.5萬謝克爾（約9.8萬港元）歸還予國家，以及1萬謝克爾（約2.18萬港元）罰款。

控罪指，薩拉和總理官邸前經理薩伊多夫（Ezra Saidoff）曾訂購總值約17.5萬謝克爾（約38萬港元）的到會食物到府上，又向在周末和私人派對上服務的侍應支付「貼士」，並且以「額外人手」和「清潔員工」等理由隱瞞非法聘請侍應一事。

由於以色列總理官邸有聘請專門為總理家庭及其客人的廚師，按照該國法律，相關外賣屬於非法。薩拉將被定罪的罪名最高刑罰為監禁2年，甚少在以色列法律中被引用。案件將於下周裁決。

薩拉法律團隊表示，這次是以色列在世界史上首次有領袖夫人因食物主菜而被審判，強調案件不涉欺詐和違反誠信等重罪，又指有關食物不是由內塔尼亞胡家庭享用。

薩拉自2018年初捲入醜聞，她的兒子亞伊爾（Yair Netanyahu）也身陷誹謗官司。內塔尼亞胡曾在社交網站反駁，批評這些指控是獵巫行動，只是想推翻政府等。內塔尼亞胡自己同樣身陷醜聞，涉嫌收受富商禮物、與報章老闆秘密交易等。

（美國有線新聞網絡／國土報）